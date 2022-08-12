"نحن شباب نغير ونتغير".. حملة الهيئة الإنجيلية لتعزيز التطوع بمشاركة وزارتين

كتب ــ محمد الأحمدى

أطلقت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الحملة الصيفية لتعزيز فكرة التطوع لدى الشباب من الجنسين من سن 12 إلى 21 سنة تحت عنوان "نحن شباب نغير ونتغير"، ويأتى هذا النشاط تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للشباب الذى يأتى فى 12 أغسطس من كل عام، وقد تم تنفيذ اللقاء الافتتاحى للحملة، أول أمس، بمشاركة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومسئول إدارة الشباب بمحافظة المنيا، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب حضور 60 من الشباب المتطوعين من الجنسين، كما تضمن اللقاء عرضًا مختصرًا عن الهيئة القبطية الإنجيلية وأنشطتها وفكرة الحملة، وتقديم كلمات من السادة المسئولين لتشجيع الشباب على التطوع مع التطرق إلى دور المؤسسات على المستوى المحلى فى دعم واستثمار طاقات الشباب، وأهمية التطوع فى إحداث تنمية المجتمعات، وحقوق وواجبات التطوع، وأدارت الندوة د. لاميس محمد الجافى مدير وحدة التطوير المهنى بكلية الألسن جامعه المنيا.

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "حملة نحن شباب نغير ونتغير تهدف إلى تنمية مهارات وتعزيز قيمة التطوع للشباب من الجنسين، ذكورًا وإناثًا، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة المجتمعية واستثمار قدراتهم وأوقاتهم فى إحداث التغيير الإيجابى بالمجتمعات المحلية، وكذلك إتاحة الفرص لهم للتعلم حول مجالات تنمية المجتمع وأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 ودور الشباب فى تحقيقها".

وفى نهاية اللقاء، تم وضع خطة ميدانية مع الشباب للفترة من 11 أغسطس إلى 25 أغسطس تضمنت مجموعة من المبادرات والفعاليات التى يقودها شباب المتطوعون.

وأطلقت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الحملة الصيفية لتعزيز فكرة التطوع لدى الشباب من الجنسين من سن 12 إلى 21 سنة تحت عنوان "نحن شباب نغير ونتغير"، ويأتى هذا النشاط تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للشباب الذى يأتى فى 12 أغسطس من كل عام، وقد تم تنفيذ اللقاء الافتتاحى للحملة، أول أمس، بمشاركة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومسئول إدارة الشباب بمحافظة المنيا، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب حضور 60 من الشباب المتطوعين من الجنسين، كما تضمن اللقاء عرضًا مختصرًا عن الهيئة القبطية الإنجيلية وأنشطتها وفكرة الحملة، وتقديم كلمات من السادة المسئولين لتشجيع الشباب على التطوع مع التطرق إلى دور المؤسسات على المستوى المحلى فى دعم واستثمار طاقات الشباب، وأهمية التطوع فى إحداث تنمية المجتمعات، وحقوق وواجبات التطوع، وأدارت الندوة د. لاميس محمد الجافى مدير وحدة التطوير المهنى بكلية الألسن جامعة المنيا.