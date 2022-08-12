ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14003 أطنان تشمل: 3200 طن بودرة جبس و10803 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24924 طن تشمل: 3956 طن ابلاكاش و13718 طن ذرة و997 طن فول صويا و3200 طن كسب فول صويا و1453 طن خشب زان و1600 طن حديد.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 1406 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 199864 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجًا 5060 شاحنة.