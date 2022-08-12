مياه الشرب بالجيزة تنظم ندوات توعوية لترشيد المياه بكنائس المحافظة

كتب ـ أحمد حسن

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه في إطار التعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، بدأ فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بتنفيذ ندوات توعوية بكنائس: العذراء والملاك بالوراق ومار مرقس بالمعتمدية والأنبا أنطونيوس بأرض اللواء.

وأضاف "بدوي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الندوات تناولت العديد من الأنشطة التوعوية، شملت نشر رسائل التوعية بأهمية ترشيد المياه بين رواد الكنائس، وإلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في إنتاج كوب مياه نظيف، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية بأهمية المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وعمل مسرح عرائس وأنشطة تفاعلية للأطفال من رواد الكنائس، بالإضافة إلى التعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك.

ويستمر فريق التوعية بالشركة في تنفيذ ندوات توعوية بكنائس محافظة الجيزة بهدف التوعية بأهمية كل نقطة مياه.