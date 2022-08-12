وقال روجوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - إنه يمكن وضع حد ونهاية لهذا القصف، فقط بتحرير مارجانيتس ونيكوبول وتوماكوفكا - المراكز السكنية التي ينفذ منها هذا القصف - وكذلك بتحرير مدينة زابوروجيا - العاصمة الإدارية للمقاطعة، مشيرا إلى أنه بعد تحرير كل الأراضي الأوكرانية لن يكون هناك أي تهديد.



وتقع محطة زابوروجيه الكهروذرية قرب مدينة إينرجوجراد، وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.