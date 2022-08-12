ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية- في نشرتها الإنجليزية، اليوم- عن وسائل إعلام رسمية في الجبل الأسود قولها إن "11 شخصا قد قتلوا وأصيب ستة بينهم أحد أفراد الشرطة"، مضيفة أن مطلق النار كان من بين حصيلة القتلى.

ووقع الحادث في مدينة "سيتيني" الواقعة على بعد حوالي 36 كيلومترا غرب العاصمة بودجوريتشا، وذلك بعد أن تورط مطلق النار في نزاع عائلي، حسب "فرانس 24".