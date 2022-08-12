مقتل عنصر إجرامي وضبط 6 آخرين بعد تبادل اطلاق رصاص مع الشرطة بالبحيرة

كتب محمود عب الراضي

عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة لقي أحد العناصر الإجرامية مصرعه، وتم ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالتعدى على عاملين بإحدى المواقع الإنشائية في البحيرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة من (3 أشخاص"إثنين منهم مصابين بكسور وسحجات بالجسم") بتضررهم من (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية )، وآخرين يستقلون (3 سيارات "ملاكى" – 2 سيارة ربع نقل) لقيامهم بالتعدى عليهم بالضرب بالعصى والشوم وإحداث الإصابات المنوه عنها ومنعهم وعمال آخرين من إستكمال عملهم بأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة المركز .. وسرقة مركبة "ميكروباص" منهم وإصطحابهم عنوة لمزرعة كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة ، وصرفهم عقب ذلك بطريق (القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى) وعللوا ذلك لوجود خلافات سابقة بين المتهم المذكور، ومسئولى الشركة محل عملهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان إختباء المتهم المذكور بإحدى الدروب الصحراوية بدائرة قسم شرطة مطروح، وتم إستهدافه حال إستقلاله إحدى السيارات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات وأسفر ذلك عن مصرعه ، كما عُثر بجوار جثته على (بندقية آلية – 2 خزينة – كمية من الطلقات).

وبتكثيف التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط باقى المتهمين وهم (6 أشخاص ، جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة) وبحوزتهم (السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة – 3 عصى خشبية ) كما تم بإرشاد أحدهم ضبط مركبة "الميكروباص" المستولى عليها من المُبلغين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.