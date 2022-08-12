اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 11:14 م
أكرم القصاص
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مصرع 3 مواطنين سقط عليهم سلك كهربائي بالفيوم

الجمعة، 12 أغسطس 2022 10:06 م
مصرع 3 مواطنين سقط عليهم سلك كهربائي بالفيوم جثة- أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى 3 مواطنين مصرعهم، إثر سقوط سلك كهربائى عليهم فى أرض زراعية بالغرف بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثث إلى الوحدة الصحية بالغرف لتوقيع الكشف الطبى عليهم من قبل الطب الشرعي. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث سقوط سلك كهربائى على مواطنين بأرض زراعية بقرية الغرق بمركز اطسا ووجود جثث، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء تواجد 3 مواطنين بأرض زراعية بالقرية سقط عليهم سلك كهربائى وسقطوا جثثا هامدة، وتم نقلهم إلى الوحدة الصحية بالفرق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


قرية الغرق

مركز إطسا

الفيوم

محافظة الفيوم



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