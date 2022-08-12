مصرع طالب غرقا خلال السباحة فى نهر النيل بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، مصرع طالب غرقاً فى نهر النيل بمنطقة شرق الخزان الجديد خلال السباحة فى النيل، وقام رجال المسطحات المائية برفقة الأهالى بالبحث عن جثمان الطالب المتوفى لعدة ساعات وتم انتشال جثمانه ونقلها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بغرق طالب فى الصف الثانى بالثانوية العامة فى نهر النيل خلال السباحة بمنطقة شرق الخزان الجديد، مساء الجمعة، ويدعى "محمد.ع.ل" طالب ثانوية، وعلى الفور قام رجال المسطحات المائية برفقة الأهالى بالبحث عن جثمان الطالب المتوفى لعدة ساعات وتم انتشال جثمانه ونقلها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت شهدت مدينة إسنا وقوع مشاجرة بين أولاد العمومة بالأسلحة التارية، وذلك لخلافات بينهم على قطعة أرض بين قريتى الحلة والدير على الطريق الصحراوى، مما أسفر عن مصرع 2 وإصابة ثالث بطلق ناري، وتم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى إسنا والمصاب لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة، والبداية كانت بتلقى اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين أولاد عمومة على قطعة أرض بين الحلة والدير فى عزبة رزق على الطريق الصحراوي، مما أسفر عن مصرع كل من "سيد.أ.ر" 62 سنة مقيم بقرية الدير، و"على.م.ع" 35 سنة مقيم بقرية الدير، وإصابة "رزق.م.ع" 38 سنة، وتم جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمها لذويها والتصريح بالدفن، ونقل المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لإجراء الفحوصات الطبية وتلقى العلاج اللازم، وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة إسنا من ضبط المتهمين الأساسيين فى إطلاق النيران وعدد من طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.