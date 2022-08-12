اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 01:45 ص
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخص مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرين، بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون  بصحراوى البحيرة.
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 5 أشخاص آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بطريق " القاهرة - الأسكندرية" الصحراوي  بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

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