مصرع شاب غرقا في البحر اليوسفى بالمنيا

لقي شاب مصرعه غرقا داخل البحر اليوسفي، وذلك في مدينة العدوة بأقصي شمال غربي محافظة المنيا، في ظروف غامضة، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن جثته وانتشالها من المجرى المائي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليان النجدة، بورود إشارة لمركز شرطة العدوة، بمصرع شاب غرقا داخل البحر اليوسفي إثر سقوطه من أعلي كوبري مدينة العدوه في ظروف غامضة، وافادت التحريات الأولية قيام سقوط الغريق من أعلي الكوبري دون معرفة الأسباب والتفاصيل، وجاري استكمال تحريات المباحث لمعرفة الظروف والملابسات، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن الجثة وأنتشالها.

تم إخطار النيابة العامة لمابشرة التحقيق، فيما تجمع عدد من أهلية الغريق أعلي كوبري مدينة العدوة في إنتظار إنتشال الجثة تمهيدا لنقلها إلي مشرحة المستشفي العام لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.