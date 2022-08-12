اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"مريم" موهبة الغناء الغربى في دمياط: أتمنى الالتحاق بدار الأوبر لتحقيق حلمى

الجمعة، 12 أغسطس 2022 10:00 م
"مريم" موهبة الغناء الغربى في دمياط: أتمنى الالتحاق بدار الأوبر لتحقيق حلمى مريم موهبة الغناء الغربى في دمياط
دمياط - فريق المحافظات

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موهبة مختلفة، قدمت لون من الغناء غير معتاد، حاولت التدريب على إتقان الغناء الغربى من أجل تحقيق حلمها فى الالتحاق بدار الأوبرا المصرية، والتقى "اليوم السابع" بالطالبة مريم التيتى موهبة محافظة دمياط فى الغناء الغربى

 

"حبيت الغناء الغربى لانه بيعبر عن شخصيتى، والجمهور أكيد بيحب الألوان المختلفة" بدأت موهبة دمياط حديثها لليوم السابع بهذه العبارة، مشيرة إلى أنها بدأت اكتشاف موهبتها منذ 8 أعوام، موضحة أنها بدأت التدريب بنفسها من أجل تنمية هذه الموهبة

 

" اشتغلت على نفسى من أجل فرصة الالتحاق بدار الأوبرا" نوهت صاحبة الـ 22 عام عن مستقبلها مع موهبة الغناء الغربى، لافتة إلى أنها تسعى إلى الالتحاق بدار الأوبرا المصرية من أجل تحقيق حلم راودها كثيرا

 

وعن مقابلة وزير الثقافة قالت موهبة دمياط "اتمنى مقابلة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبدأت اسمع غربى بسبب عزفها على آلة الفلوت" واستكملت حديثها قائلة " دكتورة ايناس شكلت كثيرا من شخصيتى فى هذه الموهبة وأتمنى مقابلتها".

 

"التدريب والايمان بقدراتك أهم شئ عشان تنجح فى اللى بتحبه"، كانت هذه رسالة موهبة دمياط للشباب، مؤكدة أنها مستمرة فى تنمية موهبتها حتى تأتى فرصتها داخل دار الأوبرا المصرية

 

 
مريم موهبة الغناء الغربى في دمياط (1)
مريم موهبة الغناء الغربى في دمياط (1)

مريم موهبة الغناء الغربى في دمياط (2)
مريم موهبة الغناء الغربى في دمياط (2)

مريم موهبة الغناء الغربى في دمياط (3)
مريم موهبة الغناء الغربى في دمياط (3)

 


دمياط

وزارة الثقافة

وزير الثقافة

الدكتورة إيناس عبد الدايم

دار الأوبرا المصرية



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