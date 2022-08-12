محكمة أسترالية تغرم جوجل 60 مليون دولار بتهمة تضليل المستخدمين

أمرت محكمة أسترالية شركة جوجل بدفع 60 مليون دولار أسترالي غرامة لتضليل المستخدمين بشأن جمع واستخدام بيانات مواقعهم ، حسبما ذكرت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية يوم الجمعة.
وجدت المحكمة أن جوجل انتهكت قانون المستهلك الأسترالي بين يناير 2017 وديسمبر 2018 من خلال تحريف بعض مستخدمي اندرويد للإعدادات التي سمحت لـجوجل بجمع واستخدام بيانات الموقع الشخصية ، وفقًا لإعلان لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية.
وفقا لصحيفة ذا هيل، الشركة أوضحت لبعض المستخدمين أن إعداد "سجل المواقع" كان هو الإعداد الوحيد الذي أثر على ما إذا كانت Google تجمع بيانات حول موقع المستخدم وتحتفظ بها وتستخدمها ، لكن إعدادًا آخر لـ "نشاط الويب والتطبيقات" يسمح لها أيضًا بجمع واستخدام البيانات عند تشغيلها.
قالت ، رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية جينا كاس جوتليب في بيان :"هذه العقوبة الكبيرة التي فرضتها المحكمة اليوم ترسل رسالة قوية إلى المنصات الرقمية والشركات الأخرى ، الكبيرة والصغيرة ، مفادها أنه يجب ألا تضلل المستهلكين حول كيفية جمع بياناتهم واستخدامها".
وأضافت: "بيانات الموقع الشخصية حساسة ومهمة لبعض المستهلكين ، وقد يكون بعض المستخدمين الذين شاهدوا العروض قد اتخذوا خيارات مختلفة حول جمع بيانات الموقع الخاصة بهم وتخزينها واستخدامها إذا لم تقدم جوجل العروض المضللة".
وتقدر هيئة الرقابة أن 1.3 مليون مستخدم لحساب Google في أستراليا ربما تأثروا، وأكد متحدث باسم جوجل أنهم وافقوا على تسوية القضية.
وقال المتحدث في بيان: "لقد استثمرنا بكثافة في جعل معلومات الموقع سهلة الإدارة وسهلة الفهم باستخدام أدوات الصناعة الأولى مثل عناصر التحكم في الحذف التلقائي ، مع تقليل كمية البيانات المخزنة بشكل كبير. كما أوضحنا ، نحن ملتزمون بإجراء تحديثات مستمرة تمنح المستخدمين التحكم والشفافية ، مع توفير المنتجات الأكثر فائدة الممكنة ".
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