محكمة أسترالية تغرم جوجل 60 مليون دولار بتهمة تضليل المستخدمين

كتبت: نهال أبو السعود

أمرت محكمة أسترالية شركة جوجل بدفع 60 مليون دولار أسترالي غرامة لتضليل المستخدمين بشأن ‏جمع واستخدام بيانات مواقعهم ، حسبما ذكرت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية يوم الجمعة.‏

وجدت المحكمة أن جوجل انتهكت قانون المستهلك الأسترالي بين يناير 2017 وديسمبر 2018 من ‏خلال تحريف بعض مستخدمي اندرويد للإعدادات التي سمحت لـجوجل بجمع واستخدام بيانات ‏الموقع الشخصية ، وفقًا لإعلان لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية.‏

وفقا لصحيفة ذا هيل، الشركة أوضحت لبعض المستخدمين أن إعداد "سجل المواقع" كان هو الإعداد ‏الوحيد الذي أثر على ما إذا كانت ‏Google‏ تجمع بيانات حول موقع المستخدم وتحتفظ بها ‏وتستخدمها ، لكن إعدادًا آخر لـ "نشاط الويب والتطبيقات" يسمح لها أيضًا بجمع واستخدام البيانات ‏عند تشغيلها.‏

قالت ، رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية جينا كاس جوتليب في بيان :"هذه العقوبة الكبيرة ‏التي فرضتها المحكمة اليوم ترسل رسالة قوية إلى المنصات الرقمية والشركات الأخرى ، الكبيرة والصغيرة ، ‏مفادها أنه يجب ألا تضلل المستهلكين حول كيفية جمع بياناتهم واستخدامها".‏

وأضافت: "بيانات الموقع الشخصية حساسة ومهمة لبعض المستهلكين ، وقد يكون بعض ‏المستخدمين الذين شاهدوا العروض قد اتخذوا خيارات مختلفة حول جمع بيانات الموقع الخاصة بهم ‏وتخزينها واستخدامها إذا لم تقدم جوجل العروض المضللة".‏

وتقدر هيئة الرقابة أن 1.3 مليون مستخدم لحساب ‏Google‏ في أستراليا ربما تأثروا، وأكد متحدث ‏باسم جوجل أنهم وافقوا على تسوية القضية.‏

وقال المتحدث في بيان: "لقد استثمرنا بكثافة في جعل معلومات الموقع سهلة الإدارة وسهلة الفهم ‏باستخدام أدوات الصناعة الأولى مثل عناصر التحكم في الحذف التلقائي ، مع تقليل كمية البيانات ‏المخزنة بشكل كبير. كما أوضحنا ، نحن ملتزمون بإجراء تحديثات مستمرة تمنح المستخدمين التحكم ‏والشفافية ، مع توفير المنتجات الأكثر فائدة الممكنة ".‏