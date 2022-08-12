محافظ الشرقية: كوبري مشاة العزيزية المنهار مغلق منذ شهرين

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع قوات الأمن والإنقاذ النهري وهندسة رى منيا القمح بسرعة التوجه إلى كوبرى المشاه بقرية العزيزية، وذلك عقب وصول بلاغاً إلى غرفة الأزمات والكوارث يفيذ بسقوط جزء من الكوبري (ولاية الري) والذي أدى لسقوط سيده وطفلتها في بحر مويس واللتين تصادف مرورهما بالمخالفة على الكوبري فسقطتا في بحر مويس وتم إنقاذ السيدة (د. ع. أ) بواسطة الأهالي وجاري البحث عن الطفلة (س. م. ع) .

أوضح المحافظ، أنه تم عمل محضر انضمامي بتاريخ 18 / 5 / 2022 بحضور أعضاء اللجنه المشكله من رئيس الوحدة المحلية بالعزيزية والقسم الهندسي والمتابعة الميدانية والأزمات والكوارث وهندسة الرى للوقوف على حاله الكوبرى القديم بقريه العزيزيه علي الطبيعه وتبين تآكل بعض المواسير الحاملة للكوبري بسبب الصدأ مما أدى إلى ميوله، مما يمثل خطر داهم علي حياة المارة وتم إخطار الشرطة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ليصدر المحافظ تعليماته في مايو الماضي بإغلاق الكوبرى نهائياً بالحديد والكتل الخرسانية لمنع مرور المواطنين عليه حرصا على أرواح المواطنين ولحين انتهاء هندسه الري من أعمال الإصلاح والترميم وبالفعل تم غلق الكوبري ومنع السير عليه.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، أنه تيسيراً لحركة المواطنين تم تفعيل حركة سير السيارات من خلال كوبري على بعد 100 متر جهة الوحدة المحلية بالعزيزية فضلا عن وجود كوبري آخر لعبور المشاة على بعد حوالي 200 متر جهة مبنى التأمينات والاثنان يعملان بشكل جيد لتيسير حركه السيارات وعبور المواطنين بشكل آمن ليكونا بديلا عن الكوبري المغلق والمتهالك ولحين الإصلاح .

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تدخر جهدا بتكثيف جهودها و إتخاذ كافه التدابير والإحتياطات اللازمه لحين الاطمئنان علي استخراج الطفله من مياه بحر مويس.