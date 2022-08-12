محافظ الإسكندرية: توقيع غرامات مالية على 9 من مستأجري الشواطئ المخالفة

صدق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على توقيع غرامات مالية على عدد 9 من مستأجري الشواطئ، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين. محذراً أنه لن نتغافل عن أي تجاوزات وسيتم التعامل بكل حزم مع المخالفات، وشدد على تحذير المستأجرين بفسخ التعاقد في حال تكرار المخالفات مرة أخرى.

وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات الرقابية من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي جميع شواطئ الإسكندرية من أبوقير شرقا حتى سيدي كرير غربا، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات. وأوضح أن كافة شكاوي المصطافين ورواد الشواطئ يتم مراجعتها جيداً والتحقق منها بواسطة مراقبي ومفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن عمليات الرقابة ورصد مخالفات مستأجري الشواطئ وعمالهم تتم على مدار اليوم.

وأضاف أن لجنة مختصة بالإدارة المركزية تعكف حاليا على حصر عدد مخالفات كل شاطئ لتحديد الشواطئ التي سيتم فسخ التعاقدات معها طبقا لما نصت عليه كراسات الشروط وبنود التعاقد، موضحًا أن خطوات فرض الغرامات المالية تتم أولا بتوجيه إنذار للمستأجر للمخالفة الأولى ويعقبها ثلاثة غرامات مالية خلال الموسم الواحد مضاعفة القيمة، وبعد استنفاذ تلك الغرامات يتم فسخ التعاقد وهو ما يمثل بطبيعة الحال خسارة مالية للمستأجر حيث يتم حرمانه من استكمال فترة التعاقد ومصادرة التأمين النهائي ومنعه أيضا من التقدم لعمليات المزايدات التي تجريها محافظة الاسكندرية مستقبلا.

وأكد رشاد على الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى والاستفسارات التي يتم تلقيها على أرقام الشكاوى التي خصصتها الإدارة وهي: أرقام شكاوى القطاع الشرقى ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ - ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ - ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨ - ٠١١١٩٥٥٥٩٤٦. وأرقام شكاوى القطاع الغربي ٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ - ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣ - ٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ - ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤، وكذلك موقع الإدارة الرسمي Www.catr.gov.eg.