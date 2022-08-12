اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 08:08 ص
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مبانى ذكية ومرنه.. تعرف على أهم المعلومات عن جامعة المنيا الأهلية

الجمعة، 12 أغسطس 2022 08:00 ص
مبانى ذكية ومرنه.. تعرف على أهم المعلومات عن جامعة المنيا الأهلية جامعة المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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جامعة المنيا الأهلية، واحدة من بين 12 جامعة أهلية تدخل الخدمة هذا العام، وتتميز جامعة المنيا، بالمبانى الذكية والمرنة، وينشر اليوم السابع عدد من مميزات الجامعة الاهلية بالمنيا.

1- جامعة المنيا الأهلية  رُوعي في تصميمها بأن تكون مباني ذكية ومرنة في ضوء نموذج جامعات الجيل الرابع العالمية.
2- تضم جامعة المنيا الأهلية المبنى الإداري، وبهوه الرئيسى.
3-يضم البهو الرئيسى  المكاتب القيادية العليا والإدارية وأعضاء هيئة التدريس، وغرف الاجتماعات، وقاعات الاحتفالات.
4- منشآت خدمية للعملية التعليمية والبحثية والمعامل ومباني الورش.
5- تقام جامعة المنيا الاهلية على مساحة 41.2 فدانًا.
6- بإجمالي تكلفة 2.2 مليار جنيه.
7- تبدا الدراسة هذا العام فى كلية الصيدلية برنامج فارم دى.


 


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