مبانى ذكية ومرنه.. تعرف على أهم المعلومات عن جامعة المنيا الأهلية

المنيا-حسن عبد الغفار

جامعة المنيا الأهلية، واحدة من بين 12 جامعة أهلية تدخل الخدمة هذا العام، وتتميز جامعة المنيا، بالمبانى الذكية والمرنة، وينشر اليوم السابع عدد من مميزات الجامعة الاهلية بالمنيا.

1- جامعة المنيا الأهلية رُوعي في تصميمها بأن تكون مباني ذكية ومرنة في ضوء نموذج جامعات الجيل الرابع العالمية.

2- تضم جامعة المنيا الأهلية المبنى الإداري، وبهوه الرئيسى.

3-يضم البهو الرئيسى المكاتب القيادية العليا والإدارية وأعضاء هيئة التدريس، وغرف الاجتماعات، وقاعات الاحتفالات.

4- منشآت خدمية للعملية التعليمية والبحثية والمعامل ومباني الورش.

5- تقام جامعة المنيا الاهلية على مساحة 41.2 فدانًا.

6- بإجمالي تكلفة 2.2 مليار جنيه.

7- تبدا الدراسة هذا العام فى كلية الصيدلية برنامج فارم دى.





