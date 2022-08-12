لجان بيطرى الأقصر تواصل عملها بالمرور على سوق الماشية بمنطقة الحبيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة عمل اللجان البيطرية للمرور على أسواق الماشية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه إستكمالاً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجان طبية بيطرية للمرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر.

وأكد الدكتور فتحى سلمى أن تلك اللجان شملت ما يلي:- (لجنة طبية بيطرية من إدارة بندر الأقصر يترأسها الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية – والدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر)، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الاقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل بالأقصر، وقام الأطباء بعمل تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم.



جانب من العمل فى سوق الحبيل بالأقصر



رجال بيطرى الأقصر خلال العمل بسوق الحبيل



لجان بيطرى الأقصر تواصل عملها بالمرور على سوق الماشية بمنطقة الحبيل