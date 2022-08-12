قافلة طبية للعيون بقرية القلمينا في قنا اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لقرية المراشدة بقنا، عن تنظيم قافلة طبية للعيون بقرية القلمينا التابعة للوحدة، اليوم الجمعة، في إطار مبادرة حياة كريمة.
وأوضحت الوحدة المحلية، أن القافلة تتضمن الكشف علي المرضي في مناطق تجمعاتهم بقرية القلمينا وتشمل الكشف والعلاج المجاني وتقديم خدمات طبية أخري مثل إجراء العميات وعمل نظارات طبية وتوزيع الأدوية.
وأشارت الوحدة المحلية للمراشدة، إلي أن القافلة لمبادرة عينك في عنينا تحت إشراف مديرية الصحة بقنا ومجلس مدينة الوقف شمال محافظة قنا وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
قافلة طبية للعيون بقرية القلمينا في قنا اليومالجمعة، 12 أغسطس 2022 03:00 ص
قافلة طبية
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أعلنت الوحدة المحلية لقرية المراشدة بقنا، عن تنظيم قافلة طبية للعيون بقرية القلمينا التابعة للوحدة، اليوم الجمعة، في إطار مبادرة حياة كريمة.
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