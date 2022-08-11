كيف يؤثر الإقلاع عن التدخين على الصحة العقلية؟

كتب - حسام الشقويرى

الفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين معروفة، حيث يحسن الإقلاع عن التدخين صحتك الجسدية ويساعدك على عيش حياة أطول، حسبما نشر موقع webmd.

هل تعلم أن الإقلاع عن السجائر يمكن أن يساعد أيضًا فى صحتك العقلية؟

وجد العلماء أن الإقلاع عن التدخين يحسن أعراض بعض حالات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب، ويجد الناس أن مزاجهم يتحسن بعد الإقلاع عن التدخين، ولديهم أيضا نظرة أكثر إيجابية.





كيف يؤثر التدخين على الحالة المزاجية؟

قد يستخدم الأشخاص المصابون بأمراض عقلية مثل الاكتئاب أو القلق أو الفصام السجائر لتعويض الآثار الجانبية للأدوية النفسية، ويخطئ الأشخاص المصابون بالقلق أحيانًا بين أعراض الانسحاب وأعراض نوبة الهلع، ويمكن أن تخفى السيجارة هذه المشاعر، لذلك قد يعتقد الشخص أن التدخين يساعد فى أعراض القلق.

هل ستشعر بتحسن عقليًا بعد الإقلاع عن التدخين؟

من المرجح أن يدخن الأشخاص المصابون بمرض عقلى أكثر من الأشخاص الذين ليس لديهم نفس المخاوف، وفي بعض الأحيان، يرغبون في الإقلاع عن التدخين لكنهم قلقون من أن الإقلاع عن التدخين سيجعل من الصعب عليهم علاج مرضهم العقلي، لكن الأبحاث وجدت أن المدخنين يمكنهم الإقلاع عن التدخين دون التأثير على علاجهم للأمراض العقلية، وضع في اعتبارك أن المواد الكيميائية الموجودة في السجائر تجعل بعض الأدوية أقل فعالية ونتيجة لذلك يستطيع بعض الأشخاص تقليل جرعاتهم بمجرد التوقف عن التدخين.