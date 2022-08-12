وقال مادورو - وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم الجمعة - "إن السفير الجديد، وزير الخارجية السابق فيليكس بلاسينسيا، قدم أوراق اعتماده للحكومة الكولومبية "وسيكون قريبا في بوجوتا".

وكانت كراكاس قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع بوجوتا عام 2019 عندما لم يعترف الرئيس الكولومبي السابق اليميني إيفان دوكي بإعادة انتخاب مادورو، وأيد في المقابل إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا لفنزويلا بالوكالة.