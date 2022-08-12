غرق شقيقين أثناء السباحة فى ترعة توشكى بمحافظة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لفظ شقيقان أنفاسهما الأخيرة، بعد تعرضهما للغرق فى ترعة توشكى جنوب شرق محافظة أسوان، وتم انتشال جثتيهما وإيداعهما بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بغرق شخصين أشقاء فى ترعة توشكى أثناء محاولتهما السباحة، وبالانتقال تبين من التحريات الأولية، أن الأخوين هما "محمد حامد محمد سليمان 35 سنة، وشقيقه محمود 30 سنة" من محافظة سوهاج، وتم نقل جثتيهما إلى المشرحة بمدينة أبوسمبل تحت تصرف النيابة.

وكانت فرق الإنقاذ النهرى، والتى دفعت بها محافظة أسوان، تمكنت أمس من انتشال الجثة الثالثة من جثث الغرقى الثلاث المفقودين فى مياه النيل بالقرب من قرية غرب سهيل غرب مدينة أسوان، بعد تعرض مركبهم للغرق منذ 10 أيام.