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على نغمات الأغاني الشعبية.. الزبائن يرقصون مع البائعين في سوق أسماك بورسعيد.. صور

الجمعة، 12 أغسطس 2022 04:05 م
على نغمات الأغاني الشعبية.. الزبائن يرقصون مع البائعين في سوق أسماك بورسعيد.. صور الإقبال على السوق ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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سادت حالة من الفرحة والسعادة داخل سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد في مشهد يتكرر أسبوعياً لبيع أصحاب المحلات الأسماك على نغمات السمسمية والأغاني الشعبية، وسط إقبال الآلاف من أهالي بورسعيد والمحافظات الأخرى. 
 
شهد سوق السمك الجديد بحي العرب، اليوم الجمعة، إقبالا كبيراً من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، وقاموا بمشاركة البائعين الرقص على نغمات الأغاني خلال عمليات البيع والشراء. 
 
وأكد عدد من زائري بورسعيد حرصهم على زيارة السوق والذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة، حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.
 
وأشاد المواطنون من محافظة بورسعيد، بالصرح الخدمي والتجربة الرائدة لمحافظة بورسعيد في مجال الأسواق،  مؤكدين أنه جرى إقامة سوق بورسعيد على أحدث مستوى عالمي. 
 
يذكر أن محافظ بورسعيد يجري جولات ميدانية باستمرار داخل سوق الأسماك،  لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين،  والتأكد من الحفاظ على المستوى الحضاري المتميز الذي يتمتع به سوق الأسماك،  والذي يعد تجربة فريدة لمحافظة بورسعيد، وأصبح ملتقى للزائرين من جميع محافظات الجمهورية.
 
أسماك-مختلفه-بسوق-بورسعيد
أسماك-مختلفه-بسوق-بورسعيد

إقبال-على-السوق
إقبال-على-السوق

إقبال-كبير-في-السوق
إقبال-كبير-في-السوق

الأسماك-المختلفه
الأسماك-المختلفه

الإقبال-على-السوق-ببورسعيد
الإقبال-على-السوق-ببورسعيد

البوري-ببورسعيد
البوري-ببورسعيد

السمك-وبلح-البحر
السمك-وبلح-البحر

السيوف
السيوف

جمبري-وكابوريا
جمبري-وكابوريا

زحام-بسوق-السمك
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