على نغمات الأغاني الشعبية.. الزبائن يرقصون مع البائعين في سوق أسماك بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

سادت حالة من الفرحة والسعادة داخل سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد في مشهد يتكرر أسبوعياً لبيع أصحاب المحلات الأسماك على نغمات السمسمية والأغاني الشعبية، وسط إقبال الآلاف من أهالي بورسعيد والمحافظات الأخرى.

شهد سوق السمك الجديد بحي العرب، اليوم الجمعة، إقبالا كبيراً من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، وقاموا بمشاركة البائعين الرقص على نغمات الأغاني خلال عمليات البيع والشراء.

وأكد عدد من زائري بورسعيد حرصهم على زيارة السوق والذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة، حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشاد المواطنون من محافظة بورسعيد، بالصرح الخدمي والتجربة الرائدة لمحافظة بورسعيد في مجال الأسواق، مؤكدين أنه جرى إقامة سوق بورسعيد على أحدث مستوى عالمي.

يذكر أن محافظ بورسعيد يجري جولات ميدانية باستمرار داخل سوق الأسماك، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، والتأكد من الحفاظ على المستوى الحضاري المتميز الذي يتمتع به سوق الأسماك، والذي يعد تجربة فريدة لمحافظة بورسعيد، وأصبح ملتقى للزائرين من جميع محافظات الجمهورية.