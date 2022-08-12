ضبط (1663) قضية تموينية متنوعة و430 مخالفة بيع بأزيد من السعر بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (1663) قضية تموينية متنوعة، من بينها قضية حجب سلع استراتيجية، بإجمالى مضبوطات (7 أطنان "أعلاف حيوانية")، وكذا (430) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (74,750 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – أعلاف " - 2753 قطعة مستحضرات تجميل 6312 قطعة أدوات مدرسية – 210 عبوة منتجات ألبان – 591 عبوة سجائر) وكذا (755) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (22 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع"- 82 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن –77 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 25 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 5 قضايا توقف عن الإنتاج – 544 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (25٫200 طن دقيق بلدى مدعم – 833 بطاقة ذكية – 1 ماكينة) وكذا ضبط (31) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 272 كيلو جرام زيت تموينى مدعم – 1650 أسطوانة بوتاجاز – 106200 لتر مواد بترولية– 2 ماكينة تعبئة).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (108٫302 طن - 1650 إسطوانة بوتاجاز – 106200 لتر مواد بترولية – 591 عبوة سجائر – 2753 قطعة مستحضرات تجميل – 6312 قطعة أدوات مدرسية – 210 عبوة ألبان – 833 بطاقة ذكية – ماكينة صرف – 2 ماكينة تعبئة ) .

كان أبرزها الآتى :-

ضبط (26٫750 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى) بمحافظة الجيزة.

ضبط (10٫600 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخبز سياحى) بمحافظة القاهرة.

ضبط (7 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالأقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (102200 لتر "بنزين 92,80 - سولار") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر ..بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة.

ضبط ( 622 بطاقة تموينية) خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (محامى حر غير ممارس للمهنة والمدير المسئول عن كلاً من محل بدال تموينى ومخبز بلدى) بمحافظة القليوبية.

ضبط (5,150 طن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (4,250 طن "مقطعات دواجن مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (1,900 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (74 طن "ملح طعام") مستلزمات إنتاج منتج نهائى بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية "تحجر" وتشكل خطراً على الصحة العامة ( 3 ماكينة خط إنتاج لزوم التعبئة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية ملح طعام "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (8 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مدشة لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (40) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (20031) عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع .

ضبط (6600 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع") مهربة جمركياً بدون مستندات "مجهولة المصدر" للإتجار بها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة القليوبية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (2,250 طن أقماح محلية) .

كما تم ضبط (17) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر

بــ (88٫575) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (7) قضايا بمضبوطات بلغت (221 قطعة "19 قطعة صوتية – 96 قطعة ضوئية – 106 ملصق").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.