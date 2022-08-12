ضبط لحوم وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك خلال حملة بالمحلة وقطور فى الغربية

شنت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى، حملة مكبرة بمركزى المحلة وقطور، بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين فى الغربية، وذلك لضبط الأسواق ومصادرة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر بإجمالى 201.5 كجم، عبارة عن 16.5 كجم لحوم بقرى ذبح خارج المجازر صالحة ظاهريا للاستهلاك الآدمى، 168.5 كجم لحوم مفروم وكبده ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، 15 كجم أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحه للاستهلاك الآدمى، 1.5 كجم لحوم مفروم بدون بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة حيال المخالفين.

ومن ناحية أخرى تم المرور على مطابخ مستشفيات حميات طنطا، والصحة النفسية بطنطا، وكذا دار الرعاية الاجتماعية بنين، للتأكد من صلاحية جميع الأغذية ذات الأصل الحيوانى المسلمة والمعدة للطهى للمرضى بالمستشفيات، وكذا نزلاء أو مقيمى دور الرعاية الاجتماعية.