اليوم السابع
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ضبط تاجر بسبب إدارته مطبعة بدون ترخيص لتقليد العلامات التجارية في المرج

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:55 م
ضبط تاجر بسبب إدارته مطبعة بدون ترخيص لتقليد العلامات التجارية في المرج جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج)، وذلك لإدارته المطبعة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الملصقات والعلامات التجارية "مقلدة"، لماركات مختلفة مملوكة للغير وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

 

كما عثر بداخل المطبعة على (عدد 25000 غلاف خارجى - عدد 100 رول ورق "خامات تصنيع"- 6 ماكينات تصنيع).

 

وبمواجهته اعترف بتقليد المضبوطات بدون تفويض من الجهات المختصة لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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