صعود 16 سهمًا بالبورصة المصرية بنسبة تجاوزت 20% خلال الأسبوع الماضي

كتب هانى الحوتى

صعد 16 سهمًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، أغلبها أسهم المضاربات بنسبة تجاوزت 20% وذلك تزامنًا مع تغيير إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي كانت تتخذ إجراءات لإيقاف أكواد وإلغاء عمليات بعض أسهم المضربات، وضمت قائمة الشركات:

1- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 20.08% ليغلق عند مستوى 14.950 جنيه.

2- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بنسبة 20.38% ليغلق عند مستوى 0.567 جنيه.

3- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 21.36% ليغلق عند مستوى 17.330 جنيه.

4- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 25.77% ليغلق عند مستوى 6.930 جنيه.

5- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 27.39% ليغلق عند مستوى 12.140 جنيه.

6- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 28.58% ليغلق عند مستوى 39.410 جنيه.

7- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بنسبة 31.27% ليغلق عند مستوى 0.529 جنيه.

8- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 31.75% ليغلق عند مستوى 9.960 جنيه.

9- المنصورة للدواجن بنسبة 34% ليغلق عند مستوى 1.265 جنيه.

10- العربية للصناعات الهندسية بنسبة 34.17% ليغلق عند مستوى 1.335 جنيه.

11- اودن للاستثمارات المالية بنسبة 34.18% ليغلق عند مستوى 1.637 جنيه.

12- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي بنسبة 40.24% ليغلق عند مستوى 2.098 جنيه.

13- الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 42.81% ليغلق عند مستوى 8.040 جنيه.

14- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بنسبة 44.38% ليغلق عند مستوى 2.401 جنيه.

15- العبور للاستثمار العقاري بنسبة 48.59% ليغلق عند مستوى 13.210 جنيه.

16- ليسيكو مصر بنسبة 64.38% ليغلق عند مستوى 8.390 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9988.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.70% ليغلق عند مستوى 2058.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.2% ليغلق عند مستوى 2983.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.87% ليغلق عند مستوى 12334.62 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3561.41 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 6.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 669.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 433.4 مليار جنيه إلى 432.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114.8 مليار جنيه إلى 119.5 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.