اليوم السابع
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صعود 16 سهمًا بالبورصة المصرية بنسبة تجاوزت 20% خلال الأسبوع الماضي

الجمعة، 12 أغسطس 2022 07:13 م
صعود 16 سهمًا بالبورصة المصرية بنسبة تجاوزت 20% خلال الأسبوع الماضي البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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صعد 16 سهمًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، أغلبها أسهم المضاربات بنسبة تجاوزت 20% وذلك تزامنًا مع تغيير إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي كانت تتخذ إجراءات لإيقاف أكواد وإلغاء عمليات بعض أسهم المضربات، وضمت قائمة الشركات:
 
1- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 20.08% ليغلق عند مستوى 14.950 جنيه.
 
2- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بنسبة 20.38% ليغلق عند مستوى 0.567 جنيه.
 
3- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 21.36% ليغلق عند مستوى 17.330 جنيه.
 
4- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 25.77% ليغلق عند مستوى 6.930 جنيه.
 
5- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 27.39% ليغلق عند مستوى 12.140 جنيه.
 
6- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 28.58% ليغلق عند مستوى 39.410 جنيه.
 
7- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بنسبة 31.27% ليغلق عند مستوى 0.529 جنيه.
 
8- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 31.75% ليغلق عند مستوى 9.960 جنيه.
 
9- المنصورة للدواجن بنسبة 34% ليغلق عند مستوى 1.265 جنيه.
 
10- العربية للصناعات الهندسية بنسبة 34.17% ليغلق عند مستوى 1.335 جنيه.
 
11- اودن للاستثمارات المالية بنسبة 34.18% ليغلق عند مستوى 1.637 جنيه.
 
12- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي بنسبة 40.24% ليغلق عند مستوى 2.098 جنيه.
 
13- الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 42.81% ليغلق عند مستوى 8.040 جنيه.
 
14- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بنسبة 44.38% ليغلق عند مستوى 2.401 جنيه.
 
15- العبور للاستثمار العقاري بنسبة 48.59% ليغلق عند مستوى 13.210 جنيه.
 
16- ليسيكو مصر بنسبة 64.38% ليغلق عند مستوى 8.390 جنيه.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9988.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.70% ليغلق عند مستوى 2058.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.2% ليغلق عند مستوى 2983.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.87% ليغلق عند مستوى 12334.62 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3561.41 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 6.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 669.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 433.4 مليار جنيه إلى 432.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114.8 مليار جنيه إلى 119.5 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.
 

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