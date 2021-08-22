تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات باستثناء "إيجي إكس 70"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مدفوعًا بصعود أسهم المضاربات، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 10687 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2392 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 12974 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 4168 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2914 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 3869 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 3603 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11سهمًا لمدة 10دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جلاكسو سميثكلاين، الملتقى العربي للاستثمارات، التعمير والاستشارات الهندسية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الشمس للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 750 ألف سهم، 50 ألف سهم، 144ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 3 آلاف سهم، 30 ألف سهم، 21 ألف سهم، 299.6 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المالية والصناعية المصرية، التعمير والاستشارات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 75 ألف سهم، 40 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية للصناعات الهندسية، القابضة المصرية الكويتية، النعيم القابضة للاستثمارات، سبيد ميديكال 250 سهم، 93 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 165.6 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، بيع المساهم علي مصطفى محمد علبة عدد مليون سهم بسعر 22.20 جنيه بقيمة إجمالية 22.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 56.57% إلى 52.243%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.