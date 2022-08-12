صعود بورصة دبي بنسبة 0.27% بجلسة الجمعة.. وهبوط مؤشر أبو ظبي

كتب هانى الحوتى

تباينت أسواق المال الإماراتية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.27% رابحًا 9.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3395.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.8 مليون سهم محققة ما قيمته 271 مليون درهم من خلال تنفيذ 4474 صفقة لـ33 سهمًا.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.45%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.3%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.64%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.38%، فيما تراجعت قطاعات السلع، والعقارات، والتأمين بنسبة 3.58%، 1.32%، 0.31%، على التوالي.

وصعد 18 سهمًا ب بورصة دبي ، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة اكتتاب القابضة بنسبة 12.19%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.32%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.68%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 23.7 مليون ورقة بقيمة 131.9 مليون درهم.

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.57% خاسرًا 59.02 نقطة ليغلق عند مستوى 10286.76 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.059 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 337.5 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 8534 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 0.78%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.6%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاعات الطاقة، والصناعات، والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، 0.48%، 0.18%، على التوالي.

وقفز 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة" بنسبة 14.94%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 14.74%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 4.55%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 5.29%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 3.7%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 2.76%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 324.9 مليون درهم.