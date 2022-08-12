شقيقها.. "أمن بورسعيد" يضبط المتهم بقتل أخته في حي الضواحي

بورسعيد - محمد عزام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط المتهم بقتل شقيقته صباح اليوم الجمعة، بنطاق حي الضواحي في محافظة بورسعيد، وإصابتها بعدة طعنات متفرقة في الجسم.



كانت فتاة تدعى: إيمان .ج. أ، وتبلغ من العمر - 30 سنة، لقيت مصرعها بعد تلقيها عدة طعنات متعددة، وذلك في عقار رقم 17 بنطاق منطقة الأمل في حي الضواحي.



وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغاً من أهالي منطقة الأمل بتلقى الفتاة عدة طعنات على يد شقيقها، وعلى الفور توجه رجال المباحث للوقوف على ملابسات القضية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وبعد معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة، سيتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.



وعلي الفور أصدر اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، تعليماته لرجال المباحث بضبط المتهم الذي أكد شهود العيان أنه شقيقها، وبالفعل تم ضبطه بعد وقوع الحادث.







