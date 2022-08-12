زراعة الشرقية تنفذ يوما حقليا عن محصول القطن المحمل على البصل

الشرقية – إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

وقال المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المديرية بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالوزارة قامت بتنفيذ يوم حقل إرشادي عن محصول القطن المحمل على البصل لمزارعي قريتي قرية ميت أبو علي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق وذلك ضمن مشروع التكثيف المحصولي لزيادة الإنتاجية والاستفادة من العناصر الغذائية بالتربة الزراعية في حضور الدكتورة أميرة عطية الميهي، بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية والمهندس سعد محروس مدير الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالمديرية والمهندس محمود الشناف أخصائي القطن بالمحافظة وعدد من المزارعين .

أضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القطن المحمل على البصل واستعراض مميزات التكثيف المحصولي بزراعة عده أصناف وكذلك مواعيد الرش بالمبيدات لخفض معدل إصابة القطن بأمراض الحفار والدودة القارضة والمن وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.