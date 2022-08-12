رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة تنفيذ قرارات الحكومة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء

كتب ـ محمد صبحى

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء كليات ومعاهد الجامعة بسرعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بها على الوجه الأكمل.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الترشيد المُعلنة من رئيس مجلس الوزراء، وقيام كل مسئول بوضع خطة تنفيذية تتضمن دورة إجرائية واضحة ومحددة الاختصاصات والمسئوليات لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت التابعة للجامعة، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات فى تحقيق مستهدفات الدولة لترشيد الكهرباء.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على عمداء كليات ومعاهد الجامعة بأهمية مراجعة كافة مرافق الكهرباء وضمان سلامتها واستيفائها معايير التشغيل وفقا للمعمول به، ومن خلال المختصين الفنيين، على أن يتولى الأمين العام للجامعة وذوى الاختصاص متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بمختلف أماكن ومنشآت الجامعة.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة شكلت فى أكتوبر عام 2017 لجنة من أساتذة كليتى الهندسة والعلوم، لمتابعة ترشيد استهلاك التيار الكهربائى فى مبانى ومنشآت الجامعة، ومراجعة سلامة أعمال التوصيلات، وآليات ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، وتنفيذ تلك الآليات على مستوى الجامعة بما فى ذلك التحول من اللمبات التقليدية إلى أخرى موفرة، والحد من الطاقة الكهربية المهدرة، مع استخدام أنظمة ذكية فى مجال الكهرباء وتشغيل الأجهزة الكهربية بطريقة أكثر كفاءة لتغطى الاحتياج الفعلي، علاوة على الصيانة المستمرة لمحطات الطاقة الشمسية وضمان أعلى معدلات تشغيل لها طبقا للمواصفات القياسية لتوفير استخدام الكهرباء.