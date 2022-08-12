اليوم السابع
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رئاسة مؤتمر الـCop 27: الموعد النهائى للاشتراك فى المنطقة الخضراء 31 أغسطس

الجمعة، 12 أغسطس 2022 11:28 ص
رئاسة مؤتمر الـCop 27: الموعد النهائى للاشتراك فى المنطقة الخضراء 31 أغسطس المنطقة الخضراء
كتبت ـ منال العيسوى

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أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين Cop 27، الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، فتح الباب للمشاركة فى أنشطة المنطقة الخضراء، حيث تقدم عدد من المساحات، ومنظمات القطاع الخاص، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ، والأوساط الأكاديمية ، والفنانين ، والأزياء، إذ أن المنطقة الخضراء هي مركز عرض للابتكار والعمل المناخي، وأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات لاستضافة الأحداث أو استئجار مساحة في المنطقة الخضراء هو يوم 31 أغسطس 2022.
 
وأوضحت  رئاسة المؤتمر عبر موقعها الرسمى الإلكترونى، أن المنطقة الخضراء هي المنصة التي يمكن لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية والسكان المحليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم للتعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم، وأن المنطقة الخضراء  تعزز الحوار والتوعية والتعليم والالتزامات من خلال الفعاليات والمعارض وورش العمل والعروض الثقافية والمحادثات.
 
عرفت رئاسة المؤتمر الـCop 27 المنطقة الخضراء، أنه مع الاهتمام المتزايد لجميع أصحاب المصلحة بالمشاركة في أنشطة COPs ، وإيمان قوي من مصر للسماح بمؤتمر COP شامل وتوفير المساحة اللازمة لأصحاب المصلحة المختلفين ، تخطط مصر لـ COP27 المنطقة الخضراء على مسافة قريبة من المنطقة الزرقاء، حيث يعكس تصميم المنطقة الخضراء مفهومًا حديثًا للاستدامة والترابط مع الطبيعة المحيطة ، وهي وجهات نظر أساسية تجاه العمل المناخي.
 
جدير بالذكر، أن المنطقة الخضراء مستوحاة من عناصر الطبيعة وتعتمد على الانعكاس الواعي الأشجار والأوراق وخيوط العنكبوت والزهور، حيث أنها  تبدو مثل زهرة اللوتس من الأعلى، و مقسمة على خمس مناطق عرض كبيرة تمثل بتلات الزهرة ، مع ممرات مبنية من مواد مستدامة مثل الأخشاب والأقمشة التي تربط المناطق المختلفة معًا كما يتم تحفيزها من خيوط العنكبوت.

البيئة

مؤتمر المناخ

التغير المناخى

مؤتمر شرم الشيخ

المنطقة الخضراء



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