اليوم السابع
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وزيرة البيئة من شرم الشيخ: نتحدى الوقت لإنجاز الأعمال استعدادا لمؤتمر المناخ cop27

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:24 م
وزيرة البيئة من شرم الشيخ: نتحدى الوقت لإنجاز الأعمال استعدادا لمؤتمر المناخ cop27 وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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لليوم الثانى على التوالى تتابع  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اعمال التطوير ورفع كفاءة حديقة السلام بمدينة شرم الشيخ ،والتى سيقام بها المنطقة الخضراء خلال مؤتمر المناخ السابع و العشرون cop27  والذى تستضيفه مصر نوفمبر القادم نيابة عن قارة افريقيا، يرافقها خلال الجولة الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
 
وأكدت وزيرة البيئة على أننا جميعا امام تحدى كبير للخروج بالمؤتمر بصورة تليق باسم مصر وتعكس رؤيتها فى التنمية والتطوير الصديق للبيئة خلال المؤتمر ومشددة ان المصريين دائما قادرين على ابهار العالم بالتصدى للتحديات وفى مقدمتها عامل التوقيت و انجاز الاعمال فى اوقات قياسية، فنحن معا نستكمل الاستعدادات للوصول بحديقة السلام والمنطقة الخضراء بالمؤتمر فى ابهى صورها. 
 
و تابعت وزيرة البيئة خلال الجولة اعمال التطوير ورفع كفاءة النافورة ورصف الطريق المؤدى الى المنطقة الخضراء، كذلك الأعمال الخاصة بتمهيد الأرض لإنشاء المعرض وخاصة الاجنحة المخصصة للمجتمع المدنى و الشباب و العارضين من شركات القطاع الخاص للتأكد من قدرتها واستعدادها لاستيعاب الأعداد المتوقع مشاركتها خلال المؤتمر من مصر و العالم. 
 
كما تفقدت وزيرة البيئة داخل حديقة السلام الأماكن المخصصة للاطعمة و الكافتيرات و اعمال رفع كفاءة المسرح و الزراعات الموجودة بالحديقة معربة عن خالص تقديرها و شكرها للهيئة الهندسية للقوات المصلحة والتى تتحدى الزمن لانجاز كافة اعمالها فى التوقيتات المتفق عليها .
 
جديرا بالذكر انه قد تم فتح باب الحجز لاشتراك فى احنحة المعرض بالمنطقة الخضراء و الاحداث الجانبية على الموقع الالكترونى للمؤتمر.
 
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البيئة

تغير المناخ

مؤتمر شرم الشيخ

مؤتمر المناخ

مركز السلام



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