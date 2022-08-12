دراسة أمريكية تحذر من عدوى الاستحمام بالماء الساخن.. نتوءات مثيرة للحكة أبرز الأعراض

كتب - حسام الشقويرى

حذرت دراسة أمريكية من عدوى الاستحمام بالماء الساخن فى حمامات السباحة المشتركة والتى تظهر من بضعة أيام إلى ساعات بعد التعرض لمياه ملوثة، ويمكن أن تبدأ على شكل نتوءات مثيرة للحكة تظهر على جذع الجسم، في بعض الأحيان، تتطور هذه النتوءات إلى بقع جلدية ويمكن أن تحتوي على صديد، كما يمكن أن تتسبب المناطق التي تلامس ملابس السباحة في ظهور طفح جلدي أكثر خطورة. الأشخاص الذين يرتدون ملابس السباحة المكونة من قطعة واحدة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، حسبما نشر موقع webmd

أوضحت الدراسة أن الطفح الجلدي الناتج عن التهاب الجريبات في حوض الاستحمام الساخن قد يصيب الأطفال بالعدوى في كثير من الأحيان.

وفيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا لعدوى الاستحمام بالماء الساخن:

تكاثر بصيلات الشعر الحمراء المتهيجة

ظهور طفح جلدي أحمر اللون ومثير للحكة

تعرض الشعر للتلف

ظهور صديد في بصيلات الشعر

في الحالات الخفيفة ، قد يختفي الطفح الجلدي من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة. في بعض الأحيان ، على الرغم من ذلك، قد تحدث حالات جهازية مثل الشعور بالضيق والحمى والتعب.

منع التهاب الجريبات في حوض الاستحمام الساخن

إن التعرض المطول للماء الساخن مع وجود الكثير من الأشخاص في حمام السباحة ، كلها عوامل يمكن أن تعرض شخصًا أكثر لخطر الإصابة بالعدوى. يمكن أن يؤدي تغيير المياه الراكدة بشكل متكرر ، ووجود مستويات كافية من الكلور، وترشيح الماء المستمر إلى تقليل خطر الإصابة بالعدوى.

بعد السباحة ، قم بإزالة ملابس السباحة والاستحمام بالصابون. الاستحمام بعد السباحة يزيل الكلور عن الجلد ، لكنه لا يقلل من معدل العدوى إذا تعرض بالفعل. اغسل ملابس السباحة أيضًا وعلقها حتى تجف. أيضًا ، يمكن أن يؤدي استخدام شرائط الاختبار لفحص المياه في أحواض الاستحمام الساخنة أو حمامات السباحة إلى معرفة ما إذا كان الماء يحتوي على مستوى حموضة مناسب ومستوى مطهر.