اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:37 م
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خلال حملة أمنية.. ضبط 3 أشخاص هاربين من أحكام قضائية في القليوبية

الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:03 م
خلال حملة أمنية.. ضبط 3 أشخاص هاربين من أحكام قضائية في القليوبية المتهمون عقب ضبطهم
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة، وذلك لضبط الخارجين عن القانون، وضبط الهاربين من الأحكام القضائية، حيث تم ضبط (3 أشخاص ، أحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 171 قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس 48 سنة و3 أشهر ، وجمعيهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، وبحوزة إثنين منهم ( 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة .

 

وبمواجهتهم أقر أحدهم بالأحكام الصادرة ضده ، كما أعترف المتهمان الأخران بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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