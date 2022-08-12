خلال حملة أمنية.. ضبط 3 أشخاص هاربين من أحكام قضائية في القليوبية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة، وذلك لضبط الخارجين عن القانون، وضبط الهاربين من الأحكام القضائية، حيث تم ضبط (3 أشخاص ، أحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 171 قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس 48 سنة و3 أشهر ، وجمعيهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، وبحوزة إثنين منهم ( 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة .

وبمواجهتهم أقر أحدهم بالأحكام الصادرة ضده ، كما أعترف المتهمان الأخران بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.