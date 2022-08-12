اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 09:39 ص
أكرم القصاص
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حياة كريمة ببنى سويف: 42 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى بقرى مركز ببا

الجمعة، 12 أغسطس 2022 09:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف: 42 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى بقرى مركز ببا الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف إن قرى المركز تشهد تنفيذ 42 مشروعا فى قطاع الصرف الصحي، ضمن  المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأضاف مدحت صلاح لـ" اليوم السابع" أنه يتم العمل فى مشروع إنشاء محطة رفع للصرف الصحي، بقرية البكرية التابعة لمجلس قروي قمبش، والتي تتكون من محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار، وذلك ضمن 42 مشروعا بالقطاع بنطاق المركز.

وأوضح مدحت صلاح أن العمل مستمر فى التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة المعالجة بقرية طنسا بني مالو، بطاقة 2.5 ألف متر مكعب يوميًا.



 


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