حياة كريمة ببنى سويف: 42 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى بقرى مركز ببا

قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف إن قرى المركز تشهد تنفيذ 42 مشروعا فى قطاع الصرف الصحي، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.
وأضاف مدحت صلاح لـ" اليوم السابع" أنه يتم العمل فى مشروع إنشاء محطة رفع للصرف الصحي، بقرية البكرية التابعة لمجلس قروي قمبش، والتي تتكون من محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار، وذلك ضمن 42 مشروعا بالقطاع بنطاق المركز.
وأوضح مدحت صلاح أن العمل مستمر فى التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة المعالجة بقرية طنسا بني مالو، بطاقة 2.5 ألف متر مكعب يوميًا.
حياة كريمة ببنى سويف: 42 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى بقرى مركز بباالجمعة، 12 أغسطس 2022 09:00 ص
الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف إن قرى المركز تشهد تنفيذ 42 مشروعا فى قطاع الصرف الصحي، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.
الموضوعات المتعلقة
محافظ بنى سويف: التحقيق فى مخالفات تم رصدها ببعض مجالس القرىالخميس، 11 أغسطس 2022 02:37 م
محافظ بنى سويف يعتمد مخطط الامتداد العمرانى لمدينتى الواسطى وناصرالأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:51 م
39 طالبا وطالبة.. محافظ بنى سويف يهنئ أوائل الثانوية العامة بالمحافظةالأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:05 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة