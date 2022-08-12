"تنفيذي المنوفية" يوافق على تخصيص أراضي لمكاتب بريد تخدم 9 قرى

المنوفية - محمد فتحى

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية، برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمرانى، علي مساحة 100م2، بحوض الساحل الشرقي بزمام كوم الضبع، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد.

كما وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 78 م2 بحوض داير الناحية، داخل الحيز العمرانى بزمام ميت عفيف بمركز الباجور لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد لخدمة أهالى القري وتوابعها، وكذا تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة داخل الحيز العمرانى بمساحة 188.65 م2 بحوض داير الناحية زمام كفر عبده بقويسنا لصالح الهيئة القومية للبريد لاقامة مكتب بريد نموذجى لخدمة أهالى قريتى كفر وهب وكفر عبده والقرى المجاورة وذلك استجابة لأهالى القري.

كما وافق المجلس علي تخصيص قطع أراضي لإقامة مكاتب بريد بمركزى أشمون والشهداء ضمن مبادرة "حياة كريمة" تضمنت 3 قطع أراضي أملاك دولة داخل الحيز العمراني علي مساحات مختلفة بزمام طليا، كفر الفرعونية، الإنجب بمركز أشمون، بالإضافة الي تخصيص قطعة أرض بمساحة 120 م2 داخل الحيز العمرانى بحوض الحكر الغربي بزمام بشتامى بالشهداء، وتخصيص الدور الأرضى علي مساحة 120م2 بمبنى الجمعية الزراعية بناحية العراقية بالشهداء لإقامة مكاتب بريد تخدم أهالي القري، وذلك بناءً علي كتابي وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد.

فيما وافق المجلس علي تخصيص قطعة أرض بمساحة 597 م2، مبنى بيت ثقافة ميت أبو الكوم بحوض داير الناحية زمام ميت أبو الكوم بمركز تلا لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة لاستكمال باقى إجراءات الترميم لبيت الثقافة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ، وكذا تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني علي مساحة 4544 م2 بزمام كفر الشيخ شحاته بمركز تلا المقام عليها مركز شباب كفر شحاته لصالح مديرية الشباب والرياضة لتقديم الأنشطة الرياضية والشبابية للقرية ، فيما تم الموافقة علي إعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمدينة الشهداء بناءً علي المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وخلال الإجتماع تم الموافقة علي قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض علي مساحة 1ط 23 سهم بناحية كفر عشما لإقامة مشروع توسعة محطة الشهداء لمعالجة مياه الصرف الصحي بناحية كفر عشما، سلامون بحري بمركز الشهداء ، وكذا قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض علي مساحة ( 820 )م2 وما عليها من مبانى لصالح هيئة الأبنية التعليمية بهدف التوسع في إنشاء مدارس جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية .