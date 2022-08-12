"تموين أبو كبير" تشن حملات رقابية على المطاعم والجزارين.. صور

الشرقية – إيمان مهنى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، حملة تموينية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وفايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية.

وقامت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد يحيي، مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المطاعم والجزارين بنطاق المركز وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، منها المحضر رقم 11431 جنح أبو كبير ضد "ع .س. ح"، صاحب مطعم بالمدينة لعدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية، والمحضر رقم 11432 جنح أبوكبير ضد "م .ع .ك" صاحب محل جزاره بناحية بندر أبوكبير لقيامه بالذبح خارج السلخانة،و المحضر رقم 11433 جنح أبو كبير ضد "م .س. ش" بناحية بندر ـبوكبير لقيامة بالذبح خارج السلخانة، والمحضر رقم 11434 جنح أبو كبير ضد "ع. ا .ا" بناحية بندر أبوكبير لقيامه بالذبح خارج السلخانة.



حملات رقابية على المطاعم والجزارين (1)