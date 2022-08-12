"تضامن الإسماعيلية": استمرار حملات التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدى

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقدت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية ندوات توعية خلال هذا الأسبوع و على مدار يومين للفتيات المكلفة بالخدمة العامة و العاملين بديوان عام المديرية و دار المسنين؛ للتوعية بالكشف المبكر عن المرض و طريقة الفحص الذاتي و فرص الشفاء و أعراض المرض و كيفية تقديم الدعم النفسي لمريض السرطان.



و صرحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه تم توزيع كتيبات على الحضور تتضمن معلومات عن المرض و طرق اكتشافه و تُقام الندوات تحت شعار الكشف المبكر (أمان ليكي).



و أكدت الحفناوي أن الندوات استهدفت 75سيدة من المنتسبين لدور الرعاية .



و أيضًا 64 من مكلفات الخدمة العامة، مؤكدة على استمرار حملات التوعية بالإدارات التابعة للتضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة.



ياتى ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالأسرة المصرية اجتماعيا و صحيًا، و استمرارا لسلسلة الندوات التي تقدمها مديرية التضامن الإجتماعي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة و مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي.





جانب من الندوات



جانب من ندوات التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية (1)



جانب من ندوات التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية (2)



ندوات التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية (1)



ندوات التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية (2)



