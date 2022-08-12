تشييع جنازة 3 شباب من قرية ببنى سويف لقوا مصرعهم فى حادث بالطريق الإقليمى

بنى سويف هانى فتحى

شيع أه‍الى قرية بنى حدير التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، جنازة 3 شباب من أبناء القرية، لقوا مصرعهم إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل مُحملة بالحجارة بالطريق الإقليمى فى نطاق حلوان.

حيث توفى 3 من أبناء قرية بنى جدير فى حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بـ"الحجارة " فيما أصيب شخص آخر، أثناء خروجهم للعمل، بالطريق الإقليمى بالقرب من حلوان.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى قرية بنى حدير بعد وفاة أحمد مصطفى، 38 سنة، وسيد محمد حجاج، 32 سنة، ومحمد صلاح، 32 سنة فيما أصيب محمود مصطفى، السائق، شقيق المتوفى أحمد مصطفى، ويرقد الآن فى العناية المركزة بالمستشفى.