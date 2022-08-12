تحرير 12 محضرا متنوعا وتطهير 28 مسجدا بمركز المحلة في الغربية.. صور

الغربية - عادل ضرة

أكد االلواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة، علي الاستمرار في أعمال النظافة بنطاق المركز حيث شنت الوحدات المحلية حملة نظافة مكبرة تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله، نائب رئيس المدينة على الطريق الدائرى لرفع القمامة والأتربة الجانبية ورفع السفوة و كذلك رفع الإشغالات الموجودة بالجزيرة الوسطى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة، فى بيان له، أنه تمت أعمال النظافة بالوحدات المحلية منها شارع الثورة وشارع الجلاء وطريق بطينة بمحلة أبو على وطريق المحلة بشبيش نطاق وحدة بشبيش وطريق المحلة طنطا نطاق وحدة الهياتم وصفط تراب وبلقينا وقطاع وحدة محلة حسن وميت الليت بطريق المحلة / دمرو ومنطقة مساكن تحيا مصر بالدواخلية والقرى التابعة لوحدة دمرو والطرق الرئيسية بمدخل الشهيدى ومدخل قرية البنوان.

وتابع "الجروانى" أنه تم تحرير 12 محضرا متنوعا بمركز المحلة منهم محضرين نظافة ومحضرين إشغال ومحضرين كمامة و6 محاضر بيئة وتم تطهير وتعقيم 28 مسجدا ومقرين وحدات محلية و4 ماكينات صراف آلى وإعدام 7 شيشة و19 كوبا زجاجيا.