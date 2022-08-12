بولتيكو: ترامب يواجه اتهامات بانتهاك قانون التجسس وعرقلة سير العدالة

كتبت: نهال أبو السعود

كشف أمر تفتيش، أطلعت عليه مجلة بوليتيكو أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع الرئيس ‏الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه تهم انتهاك محتمل لقانون التجسس بعد اكتشاف وثائق سرية من ‏ملكية الرئيس السابق في فلوريدا في وقت سابق من هذا الأسبوع.‏

ويظهر إيصال مرفق بأمر التفتيش، أن ترامب يمتلك ‏وثائق بما في ذلك مذكرة مكتوبة بخط اليد، المستندات التي تحمل علامة "‏TS / SCI‏" ، والتي تشير إلى ‏أحد أعلى مستويات التصنيف الحكومي ؛ وعنصر آخر بعنوان "معلومات إعادة: رئيس فرنسا".‏

تظهر المذكرة أن سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية كانت تحقق مع ترامب بسبب إزالة أو إتلاف السجلات ‏، وعرقلة التحقيق ، وانتهاك قانون التجسس، ويمكن أن تؤدي الإدانة بموجب القوانين إلى السجن أو ‏الغرامات.‏

الوثائق ، التي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في وقت لاحق يوم الجمعة بعد أن طلبت وزارة العدل ‏الكشف عنها وسط هجمات من قبل ترامب وحلفائه الجمهوريين ، ازداد القلق بشدة لدرجة أن المدعي ‏العام ميريك جارلاند وافق على البحث غير المسبوق لعقار ترامب الأسبوع الماضي.‏

قال تيلور بودويتش ، المتحدث باسم ترامب ، إن تحرك مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن "غير ‏مسبوق فحسب ، بل غير ضروري - والآن يقومون بتسريب الأكاذيب والتلميحات لمحاولة تفسير ‏تسليح الحكومة ضد خصمهم السياسي المهيمن. هذا أمر شائن"‏