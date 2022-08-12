بدء توصيل مياه الشرب لـ200 أسرة فى أبو مناع غرب قنا ضمن "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، إنه وفقًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مدينة دشنا، من أجل خدمة الأسر الأولى بالرعاية، تم اعتماد كروكي، لإدخال مياه الشرب النظيفة لقرابة 200 أسرة، للمناطق المحرومة بأبومناع غرب وأبومناع قبلي.

وأشار جيلاني، إلى انه تم اعتماد كروكي بواقع 400 مترًا في أبومناع غرب، وآخر بواقع 550 مترًا بأبومناع قبلي، لتوصيل المياه للشوارع المحرومة، بهدف القضاء على أزمة نقص المياه، وإنهاء شكاوى المواطنين من النقص الدائم للمياه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية بتوصيل المياه الصالحة للشرب لكل المنازل.

وأكد أنه سيتم العمل على توصيل المياه لقرابة 200 أسرة، لإنهاء معاناة المواطنين في الأماكن المحرومة والمرتفعة من الشكاوى المستمرة من نقص المياه وضعفها، في ظل الالتزام بإجراءات المواصفات الفنية وجودة العمل والسلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ.

وأضاف، أن مبادرة "حياة كريمة" تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لخدمة الأسر الأشد احتياجًا.

