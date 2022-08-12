اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:34 م
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النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة قتلها شقيقها ببورسعيد وشهود: وجدناها على السلم

الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:02 م
النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة قتلها شقيقها ببورسعيد وشهود: وجدناها على السلم جثه - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أمرت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بتشريح جثة الفتاة التي اتهم شقيقها بقتلها على سلم منزل بمساكن الأمل الجديد نطاق حي الضواحي.
 
انتقلت جهات التحقيق إلى موقع حادث قتل فتاة على يد شقيقها، وعاين وكيل النائب العام بنيابة الضواحي، الجثة ومسرح الجريمة، وذلك بعد دقائق قليلة من تلقي البلاغ، وأمرت جهات التحقيق في بورسعيد، بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى النصر التخصصي، واستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.
 
وكشف عدد من شهود عيان بمحافظة بورسعيد، أنهم استمعوا لصرخات فتاة من عمارة رقم 17 بنطاق منطقة الأمل في حي الضواحي، وهي تصرخ: أنا أختك متقتلنيش.. إلحقوني" وعندما أسرعوا لمكان الواقعة وجدوها على سلم العمارة غارقة في دمائها، وبجانبها شاب ممسكًا بسكين ملوث بالدماء.
 
 
وكان اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، قد تلقى بلاغاً من أهالي منطقة الأمل بمقتل فتاة تدعى: إيمان جمال أبو السعود، 30 عامًا، عقب تلقيها عدة طعنات متعددة، وذلك في عقار رقم 17 بنطاق منطقة الأمل في حي الضواحي، فوجه رجال المباحث بسرعة الوقوف على ملابسات القضية، وضبط المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة.
 
وتبين من التحريات الأولية أن المتهم بالقتل هو شقيق المجني عليها، وجرى ضبطه، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية للوصول إلى ملابسات وأسباب الجريمة.
 
 

 


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