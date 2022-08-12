اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 09:50 م
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المجمعات الحكومية جاهزة للافتتاح ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرى الأقصر

الجمعة، 12 أغسطس 2022 09:00 م
المجمعات الحكومية جاهزة للافتتاح ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرى الأقصر المحافظ يتابع العمل فى المجمعات الخدمية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن الانتهاء من إنشاء 13 مجمع خدمات حكومية في 13 قرية بمركزي إسنا وأرمنت اللتين تشهدان تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وإحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.

وأكد محافظ الأقصر، أن المجمعات تستهدف توفير الخدمات للمواطنين بشكل يسير وسهل، بحيث يحصل المواطن على الخدمات الحكومية بطريقة تنال رضاه واستحسانه، من خلال مجمعات خدمية مجهزة على أعلى مستوى وتحتوى على منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية.

وأشار المسشار مصطفى ألهم، إلي أن المجمعات تم إنشاؤها داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بمركز ومدينة أرمنت، ففي مركز ومدينة إسنا تم إنشاء المجمعات التالية:- (الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - اصفون - النجوع - توماس - النمسا – كومير)، وفي مركز ومدينة أرمنت تم إنشاء المجمعات التالية:- ( السلام – الرزيقات – المحاميد – الرياينة)، وسيضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع  الذي يشمل (مركز تكنولوجي  لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين  – مكتب بريد -  وحدة محلية  – مجلس شعبي محلي – وحدة تضامن اجتماعي)، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم، وتخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة، كما ستسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التى تم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التى تُسهِّل تقديم الخدمة.

العمل-فى-13-مجمع-خدمى-لدعم-أكثر-من-663-مواطن
العمل-فى-13-مجمع-خدمى-لدعم-أكثر-من-663-مواطن

 

المجمعات-الحكومية-جاهزة-للإفتتاح-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة
المجمعات-الحكومية-جاهزة-للإفتتاح-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة

 

المحافظ-يتابع-العمل-فى-المجمعات-الخدمية
المحافظ-يتابع-العمل-فى-المجمعات-الخدمية

 

إنفوجراف..-الأقصر-تنتهى-من-العمل-فى-13-مجمع-خدمى
إنفوجراف..-الأقصر-تنتهى-من-العمل-فى-13-مجمع-خدمى

 

تجهيزات-مميزة-للمجمعات-الخدمية-بالأقصر
تجهيزات-مميزة-للمجمعات-الخدمية-بالأقصر

 

جانب-من-انشاءات-المجمعات-الخدمية
جانب-من-انشاءات-المجمعات-الخدمية

 

جولات-على-المجمعات-الخدمية-بالأقصر
جولات-على-المجمعات-الخدمية-بالأقصر

 

مبانى-المجمعات-الخدمية-فى-قرى-الأقصر
مبانى-المجمعات-الخدمية-فى-قرى-الأقصر

 

مبنى-مجمع-خدمات-المواطنين-بقرية-أصفون
مبنى-مجمع-خدمات-المواطنين-بقرية-أصفون

 

مبنى-مجمع-خدمات-المواطنين-بقرية-النجوع
مبنى-مجمع-خدمات-المواطنين-بقرية-النجوع

 

مجمع-الخدمات-للمواطنين-بقرية-أصفون
مجمع-الخدمات-للمواطنين-بقرية-أصفون

 

مجمع-خدمات-المواطنين-بقرى-الأقصر
مجمع-خدمات-المواطنين-بقرى-الأقصر

 

مجمع-خدمات-المواطنين-بقرية-الشغب
مجمع-خدمات-المواطنين-بقرية-الشغب

 

مجمع-خدمات-المواطنين-بقرية-النجوع
مجمع-خدمات-المواطنين-بقرية-النجوع

 

مجمع-خدمات-المواطنين-فى-قرية-الحلة
مجمع-خدمات-المواطنين-فى-قرية-الحلة

 

مجمع-خدمات-المواطنين-فى-قرية-الشغب_1
مجمع-خدمات-المواطنين-فى-قرية-الشغب_1

 

محافظ-الأقصر-يتابع-العمل-فى-مجمعات-خدمات-المواطنين
محافظ-الأقصر-يتابع-العمل-فى-مجمعات-خدمات-المواطنين

 


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