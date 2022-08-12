الكشف على 727 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية حاجر خزام في قنا

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان بقنا، نظمت قافلة طبية مجانية بقرية حاجر خزام التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 727 مواطنا فى 6 تخصصات طبية بواقع "214 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 184 حالة طب أطفال، 146 حالة أمراض باطنة، 82 حالة جراحة عامة، 49 حالة تنظيم الأسرة، 49 حالة أمراض نساء وتوليد "، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 28 حالة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن هذه القوافل الطبية تقدم خدمات الكشف والعلاج مجانا، وكذلك خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.