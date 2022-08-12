اليوم السابع
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السيطرة على حريق شب داخل منزل بمدينة الفشن ببنى سويف

الجمعة، 12 أغسطس 2022 08:44 م
السيطرة على حريق شب داخل منزل بمدينة الفشن ببنى سويف حريق - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي بمحافظة بني سويف، من السيطرة على حريق شب داخل منزل مكون من طابقين مساء اليوم الجمعة، بشارع الحمام وسط مدينة الفشن جنوب المحافظة، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد ببلاغ وارد من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل أحد المنازل مكون من طابقين، بشارع الحمام وسط مدينة الفشن.
 
ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وسيارة إسعاف، والسيطرة على الحريق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.
 
وانتقلت قوة من الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء وسيارة إسعاف، محل الواقعة وجار إخماد النيران بمساعدة الأهالى، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وانتداب المعمل الجنائي؛ للوقوف على أسباب الواقعة عقب السيطرة على الحريق.
 
 
 

 


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