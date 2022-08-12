وقال بيان للدفاع الروسية، اليوم الجمعة -"دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق يجوروفكا وسبارتاك بجمهورية دونيتسك الشعبية وأرخانجيلوفكا وفولكوف يار بمنطقة خاركوف".

وأضاف البيان، "أسقطنا صاروخين من طراز "هيمارس" و4 قذائف من راجمات "أولخا" بمنطقة خيرسون في الجو خلال النهار"، مشيرا إلى مقتل أكثر من ألفي شخص من اللواء الأوكراني الرابع عشر خلال هجوم القوات المشتركة لروسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك في منطقة سوليدار، ومنوها بأن القيادة الأوكرانية سحبت بقية أفراد اللواء إلى المناطق الخلفية.

ولفت البيان أيضا، إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت رادارا من نوع "AN / MPQ-64" الأمريكي الصنع المقدم إلى أوكرانيا.