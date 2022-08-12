الداخلية تعلن استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد"

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

أعلنت وزارة الداخلية، استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022م، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

توفير السلع الأساسية للمواطنين ضمن مبادرة كلنا واحد

وفى هذا الإطار فقد حرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للإنضمام والمشاركة فى المبادرة ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية (1002) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

مراكز مبادرة كلنا واحد

وتعد مبادرة "كلنا واحد" واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين .