وأعرب الاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي نشرته دائرة الشئون الخارجية التابعة له عبر موقعها الرسمي قبل ساعات - عن تطلعه إلى الإعلان عن النتائج من قبل اللجنة المستقلة لشئون الانتخابات والحدود (IEBC) في كينيا.

وأضاف البيان، أن بروكسل قامت، بناء على دعوة من حكومة كينيا، بنشر واحدة من أكبر بعثات مراقبة الانتخابات التابعة لها في جميع أنحاء البلاد، بقيادة النائب إيفان ستيفانيك وأن البعثة نشرت اليوم بيانها الأولي بشأن النتائج التي تشير إلى أن يوم الانتخابات كان هادئا وسلميا إلى حد كبير.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالتنسيق الجيد والتعاون بين بعثته وبعثات مراقبة الانتخابات الدولية الأخرى التي انتشرت في كينيا.. وأكد أنه "سيظل شريكا طويل الأمد وداعما قويا لالتزام كينيا بالديمقراطية، وأنه سيواصل تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، على النحو المحدد في الحوار الاستراتيجي الذي أطلق عام 2021 بين الجانبين، بما في ذلك ما يتعلق بالديمقراطية والحكم والسلام والأمن والتجارة والتنمية المستدامة" //بحسب ما جاء في نص البيان//.

وأخيرا، أعرب الاتحاد الأوروبي أيضا عن تطلعه إلى العمل مع الرئيس والحكومة الجديدة والهيئات الأخرى المنتخبة حديثا بمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية.

وخرج الكينيون، يوم الثلاثاء الماضي، للتصويت في انتخابات حاسمة حيث يستعد الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا لتسليم السلطة إلى زعيم جديد. فيما نظر إلى الانتخابات الكينية على أنها سباق بين نائب الرئيس وليام روتو، 55 عاما، وزعيم المعارضة رايلا أودينجا، 77 عاما.