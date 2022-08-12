استمرار القوافل الطبية بقرى ومراكز محافظة الغربية ضمن "حياة كريمة"

واصلت مديرية الصحة بالغربية في إطلاق مجموعة من القوافل الطبية الشاملة لعدد من القرى بمحافظة الغربية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القوافل الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - مخ وأعصاب خدمات الأشعة والتحاليل).

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل أن قافلة اليوم بقرية سجين التابعة لمركز قطور واستمرت لمدة يومين تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 1830 حالة مع توافر صيدلية بها كل الأدوية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، كما تم عمل ندوة تثقيفية للمترددين على القافلة.